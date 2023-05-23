В России задумались над переброской части войск с территории Украины - Минобороны

В Минобороны заявили, что Украина не имеет никакого отношения к вооруженным российским участникам движения сопротивления против существующих российских властей.

После захода на территорию Белгородской области вооруженных российских участников движения сопротивления против существующей власти в Москве встал вопрос о перегруппировке части своих сил, которые они бросили в бой против Украины.

Об этом во время своего интервью заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что сейчас в России начали задумываться о том, чтобы перебросить часть своих сил из Украины для охраны границы.

"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для утихомиривания ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", — отметила Маляр.

Кроме того, Маляр также отметила, что информация о причастности Украины к событиям в Белгородской области не соответствует действительности.

"Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело", – подчеркнула Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото "трофейной" бронемашины так называемой украинской диверсионной группы.

Кроме того, мы ранее информировали, что ситуация в Белгородской области после того, как туда зашли российские военизированные отряды из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", никак не влияет на обеспечение безопасности Украины.

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