В России заговорили о переговорах: аналитики узнали, на каких условиях

Россия продолжает настаивать на том, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на требованиях, выдвигаемых Москвой во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 24 декабря, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной. В то же время она подчеркнула, что условия, выдвинутые в ходе переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, остаются неизменными", — отметили аналитики.

Условия, выдвинутые в ходе переговоров в Стамбуле, свидетельствовали, что:

Украина будет постоянно нейтральным государством, которое не сможет вступить в НАТО;

на украинскую армию налагаются ограничения, аналогичные тем, которые были наложены Версальским договором на Германию после Первой мировой войны:

численность ВСУ ограничивается до 85 тысяч солдат.

Требования России в Стамбуле в основном представляли собой более подробные версии требований, которые Путин выдвигал за несколько месяцев до начала широкомасштабного вторжения в 2022 году, включая "демилитаризацию" и нейтралитет Украины.

Аналитики ISW добавили, что активизация риторики российских чиновников свидетельствует об уверенности Путина в победе над Украиной.

"Это остается неизменным, несмотря на значительные поражения, которые российская армия потерпела с тех пор", — подытожили в отчете.

Напомним, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина будет обсуждать мир только на справедливых условиях.

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