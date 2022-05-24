В России заканчивается военная техника, достали раритет: что известно о танке Т-62

У российской армии заканчиваются танки, поэтому там начинают доставать устаревшие Т-62.

Это один из основных типов оружия, который РФ использует в войне против Украины. Т-62 разработали еще в конце 1950 годов – главной целью для того, чтобы конкурировать с боевыми машинами Великобритании, производившими танки Chieftain, а также США с их М60.

Об этом на своей странице в соцсети пишет военный эксперт и публицист ChrisO_wiki.

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По его словам, российский танк Т-62 перестали производить в 1975 году. После этого его перевели в резерв. Уже в 1983 году в РФ начали модернизировать и выпускать боевые машины Т-62М – они отличались улучшенной защитой и мобильностью, новой системой управления огнем.

“Т-62 активно использовались в Афганистане в 1980 годах, и в Чечне в 1990 годах, понеся большие потери – по данным американских источников, в советско-афганской войне было потеряно почти 325 Т-62. В последний раз Россия использовала Т-62 в бою в 2008 году во время короткой войны в Грузии. По оценкам, Россия отремонтировала около 60-120 Т-62 для участия в военных учениях "Восток" в 2018 году в Сибири и на дальнем востоке России", — рассказал военный эксперт.

РФ также могла отправить некоторые из отремонтированных Т-62 в Сирию, чтобы заменить значительные потери сирийской армии. Еще несколько тысяч Т-62 до сих пор используются по всему миру. Сообщается, что 900 были назначены в России как мобилизационный резерв.

“Маловероятно, что хранящиеся Т-62 имеют современную оптику или системы управления огнем. Россия, возможно, уничтожила непригодные для эксплуатации образцы более современных складируемых танков, таких как Т-72 или Т-80, чтобы модернизировать свои системы на возобновляемые Т-62. Россия, конечно, не делала этого, если бы не теряла огромное количество Т-72/80/90”, — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что Т-62 по всем показателям уступает более современным российско-советским танкам.

Они имеют меньшую пушку (115 мм против 125 мм), более тонкую броню, отсутствие автозарядника, устаревшие системы управления огнем и радио, нет возможности ночного боя, более низкую скорость и меньшую скорострельность.

Т-62 также представляет значительные материально-технические трудности. Все Т-72, Т-80 и Т-90 имеют общее наследие, общие части и боеприпасы, а также высокую степень совместимости. Т-62 имеет совсем иную родословную, происходящую от Т-55.

“Это означает, что России будет гораздо сложнее поддерживать, ремонтировать и пополнять поставки Т-62 в полевых условиях. Для танков понадобится собственная цепочка поставок боеприпасов и деталей, полностью отделенная от Т-72/80/90. С напряженной логистикой это будет сложной задачей. В насыщенной противотанковыми ракетами среде Украины, где современные Т-90 оказались уязвимы, Т-62, вероятно, станут смертельными ловушками для их экипажей. Вряд ли они выдержат даже старые противотанковые ракеты и устрашающе открытый склад боеприпасов в корпусе”, — пояснил военный эксперт.

Он также добавил, что Россия может использовать Т-72 для оснащения резервных батальонных тактических групп, в тыловых зонах для усиления блокпостов и подавления сопротивления – возможно также для страхования от украинских прорывов.

Напомним, что Украина сохраняет эффективность на Донбассе, хотя Россия усилила интенсивность своих операций.

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