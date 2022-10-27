В России заканчиваются артиллерийские снаряды: Арестович снова порадовал оптимистическим прогнозом

На фронте ситуация складывается не в пользу оккупантов, ведь в России заканчиваются артиллерийские снаряды.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Артиллерийские снаряды заканчиваются. Выбросили 700 тыс. снарядов на нас. 100 тысяч взяли в Беларуси. Они достреляют и снарядов не будет. Производства нет, а то, что есть – имеет неудовлетворительные темпы", – говорит советник ОП.

По его словам, основой военной крепости российской группировки является артиллерия.

"Нет артиллерии – они вообще ничего не смогут сделать, даже удержать территории. И они об этом знают. 60% российских снарядов – ими запрещено стрелять по нормам мирного времени. Как они летят и куда попадают, это уже другой вопрос", – подытожил Арестович.

Отметим, что советник ОП Арестович уже не в первый раз говорит, что у россиян заканчиваются снаряды. В июне он рассказывал, что россияне вывозят из Беларуси боеприпасы, потому что в РФ они заканчиваются.

Другой известный эксперт – Олег Жданов – о том, что у россиян заканчиваются снаряды в Херсонской области, говорил еще в июле.

Кстати, в Пентагоне вообще в марте заявляли, что в России заканчиваются боеприпасы, потому что большинство ракет не попадают в цель.

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