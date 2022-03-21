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В России заканчиваются боеприпасы, потому что большинство ракет не попадают в цель – Пентагон

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В России заканчиваются боеприпасы, потому что большинство ракет не попадают в цель – Пентагон

Иллюстративное фото / Associated Press

Россия выпускает ракеты, которые не попадают в цель или не взрываются при контакте.

У российских оккупантов начинают возникать "проблемы с инвентаризацией высокоточных ракет". Поскольку большинство путинских ракет не попадают в цель или не взрываются вообще, в России начинают заканчиваться боеприпасы.

Об этом 21 марта заявил высокопоставленный представитель обороны США, пишет CNN.

По его словам, проблема с дефицитом боеприпасов в России возникла из-за того, что страна начала все чаще бросать так называемые "тупые бомбы", которые не попадают в цель или не взрываются при контакте из-за отсутствующих технологий фокусировки на определенной цели.

Напомним, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что Россия снизила интенсивность воздушных налетов.

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