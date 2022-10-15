В России заканчиваются критически важные детали для ее военно-промышленного комплекса – министр финансов США

Российские чиновники озабочены тем, что им не хватает иностранных компонентов из-за многочисленных санкций.

В России заканчивается критически важная микроэлектроника из-за введенных Западом санкций.

Об этом рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адеэм.

"В России заканчивается микроэлектроника, которая критически важна для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники озабочены тем, что им не хватает иностранных компонентов", — сообщил Адеемо.

По его словам, Россия также не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, тормозящим способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

Кроме того, двум крупнейшим отечественным производителям микроэлектроники в России пришлось временно остановить производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий.

Также Адеемо подчеркнул, что США готовы ввести санкции против стран, поставляющих России боеприпасы или поддерживающих российский оборонно-промышленный комплекс.

Дефицит боеприпасов в РФ

Украинская разведка отслеживает ситуацию с остатками высокоточных ракет РФ. Министр обороны Алексей Резников рассказал, что РФ потратила уже две трети своего ракетного арсенала.

В настоящее время Россия имеет еще более 600 ракет разных типов, в частности:

124 ракеты для "Искандеров";

272 "Калибры";

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на вооружении РФ осталось 25-28% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения ее войск в Украину 24 февраля.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что у России еще есть несколько тысяч ракет, но из-за усиливающегося дефицита оккупанты вынуждены изменять тактику их применения.

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