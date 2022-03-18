В России заканчиваются ракеты, они их берегут - ВСУ

В России заканчиваются ракеты, они их берегут - ВСУ

По данным Пентагона, по Украине было выпущено более 900 ракет.

В России, обстреливающей украинские города ракетами, они уже заканчиваются. Сейчас оккупанты их берегут.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью РБК-Украина

"По данным Пентагона, по Украине выпущено уже более 900 ракет. Хотя у них, конечно, есть какой-то лимит, разведка докладывает, что ракеты уже заканчиваются, они их берегут на случай других сценариев развития событий", — сказал он.

В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что "в связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, российским военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы".

Напомним, 18 марта Россия выпустила по Львову шесть крылатых ракет.

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