В России заключенных заманивают на войну против Украины — британская разведка

Власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.

Двумя главными проблемами российской армии является нехватка боевой пехоты и младших командиров.

Об этом сообщили в своде разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что частная военная компания Вагнера проводит кампанию по вербовке российских заключенных для участия в войне против Украины как минимум с июля. Осужденным предлагают деньги, а также смягчение приговора.

Недавно эта тенденция продолжилась — британцы вспоминают видео с якобы владельцем ПИК Вагнера Евгением Пригожиным, лично призывающим заключенных в одной из российских колоний. В ролике он говорит, что ищет бойцов "только для штурмовых частей".

Также отмечается, что отдельные российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов — это означает, что кадеты могут быть переброшены на войну против Украины.

Влияние кадровой проблемы России становится все более серьезным, а ускорение обучения кадетов и потребность Вагнера в штурмовых отрядах позволяют предположить, что одна из наиболее острых недостач во время кризиса укомплектования вооруженных сил, связанных с боевой пехотой и младшими командирами.

Ранее в ISW отметили, что поражение в Харьковской области побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку.

"Кремлевские чиновники и государственные СМИ ранее не призывали к вербовке по всей стране, а поручали местным чиновникам и СМИ формировать силы якобы по собственной инициативе, — говорится в отчете.

По словам аналитиков, эта реформа набора, вероятно, обеспечит большую поддержку Кремля среди националистических деятелей, все больше критикующих российское Минобороны, даже если вербовочная кампания не приведет к созданию большого количества боеспособных войск.

Мобилизация в России и приказ олигархам: на что пойдет Путин из-за провала в Украине - Роман Свитан

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