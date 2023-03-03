В России закончатся "инструменты войны": Буданов назвал время решающей битвы

Экономика РФ не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что у Российской Федерации осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хотя бы каких-то своих военных целей в Украине.

Об этом он сообщил в интервью USA Today.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, в России закончатся ее инструменты войны", — отметил Буданов.

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Во время интервью Буданов также предположил, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов глава военной разведки Украины не предоставил.

Заявление генерал-майора Кирилла Буданова прозвучало на фоне неопределенности возможностей РФ продолжать агрессивную войну. К годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля ожидалось новое мощное наступление российской армии, однако оно фактически не произошло.

Прогноз Буданова вообще не противоречит мнению многих независимых военных аналитиков о том, что России пока не хватает боеприпасов, военных поставок и достаточного количества квалифицированных и мотивированных солдат для значительного прогресса на востоке Украины, где идут самые ожесточенные бои.

Напомним, российский олигарх Олег Дерипаска, входящий в ближайшее окружение Кремля, заявил, что в бюджете России может не хватить денег уже в следующем году, если страна не получит инвестиций от "дружественных" стран.

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