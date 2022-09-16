В России заметили колонну автозаков с заключенными, завербованными для войны в Украине ПВК "Вагнер" (видео)

Более восьми фургонов Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые используются для перевозки "зеков", проехали колонной в Тамбовской области.

В четверг, 15 сентября, жители Тамбовской области России заметили на автодороге колонну автозаков, которыми, вероятно, перевозили завербованных для войны в Украине заключенных.

Как сообщает Telegram-канал Baza, видео движения фургонов ФСИН, опубликовал канал "Жаба и гадюка".

Судя по номеру попавшего на видео автомобиля, видео действительно было снято в Тамбовской области.

Со ссылкой на собственные источники Baza сообщает о 400 заключенных, которых завербовали в колониях Тамбовской области и увезли в фургонах в военные учебные центры в одном из южных регионов России.

Накануне стало известно о колонне из 10-12 автобусов ФСИН с мигалками, которые заметили в российском городе Белгороде — областном центре недалеко от границы с Украиной. Однако видео, которое бы это подтверждало, опубликовано не было.

Напомним, ранее сообщалось, что приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, называемый поваром Путина, а также негласный глава ППК "Вагнера", вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.

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