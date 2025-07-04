В России заметили первые признаки острой нехватки солдат для ведения войны

Дефицит солдат в России / © Associated Press

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В Кремле фиксируют растущие проблемы с набором контрактников для армии. Анализ показал, что властям становится все труднее привлекать новых солдат, вероятно, из-за больших потерь на фронте.

Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Можем объяснить».

Журналисты обратили внимание на разногласия в заявлениях российского диктатора Владимира Путина и его соратника Дмитрия Медведева о количестве набранных контрактников. Медведев назвал цифру в 210 тысяч человек за первое полугодие 2025 года (около 35 тысяч в месяц), в то время как Путин ранее заявлял о 60 тысячах ежемесячно. Если бы слова Путина были правдой, численность армии РФ выросла бы на 360 тысяч за полгода.

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Признаки нехватки солдат и изменения тактики

Это лишь одно из многочисленных доказательств проблем с рекрутингом и нехватки солдат на фронте. Журналисты также заметили снижение федеральных бюджетных расходов по набору контрактников, что может свидетельствовать о замедлении темпов набора.

Кроме того, появляется все больше свидетельств о принуждении срочников и мобилизованных для подписания контрактов, о чем говорят юристы. Подобные сообщения проскакивают даже у российских пропагандистов. В то же время, официальные выплаты за подписанный контракт были увеличены уже в нескольких регионах РФ, таких как Новосибирская, Кемеровская, Тульская области.

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Российские оппозиционные СМИ также сообщали, что дезертиров перестали арестовывать, в то время как их сразу записывают в штурмовые подразделения. О нехватке людей на фронте пишут даже пророссийские блоггеры.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, ожидания Путина от летней наступательной кампании пока не оправдываются. Он считает, что россияне продолжают воевать, бросая вперед живую силу — это так называемая тактика «мясных штурмов», или попытки прорыва малыми пехотными группами. Такая тактика, по словам Поповича, не может дать результата, поскольку окупантов встречает большое количество украинских дронов.

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Напомним, масштабное дезертирство российских военных по линии фронта в Украине стало очередным серьезным ударом для Кремля. С февраля 2022 года суды РФ зарегистрировали 20 538 дел о самовольном уходе из воинской части, дезертирстве или отказе выполнять приказы.