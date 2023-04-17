В России запас ракет близок к критически малому, но в ВСУ призывали не расслабляться: есть угроза

Гуменюк объяснила, что враг оставляет за собой ракетные удары как один из приоритетных способов давать себе искусственное преимущество.

У россиян запас высокоточных ракет близок к критически малому, поэтому враг пытается их экономить. В то же время ракетная опасность для Украины высока.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона "Единые новости".

Она отметила, что нельзя исключать применение врагом ракет "Калибр", расположенных на ракетоносителях, которые противник вывел 18 апреля в Черное море. В то же время россияне пытаются экономить такие ракеты из-за существенного уменьшения запасов.

"Это все же оружие высокоточное, которое они предпочитают применить по конкретным целям, конкретным объектам, чтобы иметь соответствующий результат. Хотя мы знаем случаи, когда они выпускали абсолютно по мирному населенному пункту — по Одесщине — семь "Калибров", которые прилетели в школу, разрушили дом культуры и так далее", – напомнила Гуменюк.

В то же время она констатировала, что к тому времени оккупанты "еще имели такую возможность "роскошествовать".

"А сейчас уже у них все же запас ракет близок к критически малому. Поэтому, скорее всего, будут экономить, но не исключено, что будут все-таки и применять", — предупредила спикер ОК "Юг".

Она также сообщила, что в Черном море бушует шторм, поэтому россияне заводят свои корабли в пункты базирования. Однако Гуменюк призвала "не расслабляться", ведь во время шторма на дежурстве в море противник оставил подводные ракетоносители.

Представительница Сил обороны юга отметила работу санкций против РФ, однако отметила необходимость их дальнейшего усиления, чтобы остановить военное производство врага, в частности, что касается ракет.

"Ракетные атаки враг оставляет за собой как один из приоритетных способов давать себе искусственное преимущество, когда нет успехов на поле боя", – пояснила Гуменюк.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан обратил внимание, что россияне устроили последний массированный ракетный удар по Украине 9 марта. С тех пор врагу удалось накопить не менее 50 ракет, поэтому эксперт предупреждал об угрозе массированной атаки на Пасху.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко предупредил, что на фронте может возникнуть серьезная проблема из-за российских управляемых бомб. По его словам, Украина срочно нужны системы ПВО с дальностью действия более чем на 100 км.

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