В России завод по производству патронов переводит сотрудников на неполную рабочую неделю

В России завод по производству патронов переводит сотрудников на неполную рабочую неделю

Это один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия.

Более 500 сотрудников перевели на неполную рабочую неделю на "Барнаульском станкостроительном заводе" в России.

Об этом пишет "Тайга. Инфо".

"Мы располагаем информацией о введении неполной рабочей недели до 31 мая для 509 работников предприятий, которые находятся под управлением холдинговой компании "Барнаульский станкостроительный завод", – сообщила журналистам заместитель начальника управления Алтайского края труда и занятости населения Елена Чувашова.

АО "Барнаульский патронный завод" выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства.

По данным, в 2021 году более 70% продукции экспортировалось, в том числе в страны Северной Америки.

Напомним, более 300 сотрудников сокращают на "Барнаульском патронном заводе". Это один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия.

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