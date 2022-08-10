В России заявили, что "спецоперация" прошла точку невозврата, но они готовы договариваться с Украиной

В России заявили, что война против Украины, которую они называют "спецоперацией", прошла точку невозврата.

Однако государство-террорист готово договариваться с Украиной, но "на своих условиях".

Об этом сказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, пишет российское издание "Медуза".

Слуцкий заявил, что "спецоперация" будет продолжаться, но РФ готова возобновить мирные переговоры с Украиной.

"Но в сегодняшней ситуации позиция российской стороны будет намного жестче, чем была", — заявил депутат государства-агрессора.

Напомним, у Зеленского рассказали о требованиях России к Украине.

Также Подоляк заявил, что Украина не вернется к Стамбульскому коммюнике.

Эрдоган еще раз предложил Путину организовать переговоры с Зеленским.

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