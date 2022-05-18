В России заявили, что воюют против Украины лазерным оружием "Задира"

Вице-премьер-министр России Юрий Борисов заявил, что государство использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира", способные поражать цели на расстоянии в 5 км.
При этом Борисов не уточнил, на каких участках войны оккупанты используют такое оружие, и не поделился его успехами.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
"Они уже начинают поступать в войска. Так, первые образцы уже используются (в войне против Украины – ред.)", – сказал российский вице-премьер.
Он отметил, что речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогие ракеты".
Напомним, российская армия начала переходить к обороне по всему участку от Херсона до Харькова, рассказал 17 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Аретсович.
А вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Россия может побить мировой рекорд потерь армии, вторгшейся на территорию другой страны.
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