В России заявили, что воюют против Украины лазерным оружием "Задира"

В России заявили, что воюют против Украины лазерным оружием "Задира"

Вице-премьер-министр России Юрий Борисов заявил, что государство использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира", способные поражать цели на расстоянии в 5 км.

При этом Борисов не уточнил, на каких участках войны оккупанты используют такое оружие, и не поделился его успехами.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Они уже начинают поступать в войска. Так, первые образцы уже используются (в войне против Украины – ред.)", – сказал российский вице-премьер.

Он отметил, что речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогие ракеты".

Напомним, российская армия начала переходить к обороне по всему участку от Херсона до Харькова, рассказал 17 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Аретсович.

А вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Россия может побить мировой рекорд потерь армии, вторгшейся на территорию другой страны.

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