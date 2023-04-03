В России заявили о начале авиационных учений: детали

В России заявили о начале авиационного обучения на востоке Калининградской области.

Военное командование РФ заявило о начале авиационных учений. Проходить они будут на востоке Калининградской области.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как стало известно, в Калининградской области пройдут авиационные учения. Там будут происходить бомбометания и пуски ракет.

Отметим, что область граничит с Польшей, Литвой – на севере и востоке, а на западе омывается водами Балтийского моря.

Напомним, что в Беларуси диктатор Лукашенко дал поручение проверить боевую готовность армии. Это якобы носит комплексный характер.

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