В России заявили о ночном налете дронов: где слышали взрывы

В России ночью 4 ноября снова было неспокойно. Жители приграничных с Украиной областей РФ слышали взрывы.

Россия заявила об очередной атаке БПЛА на Белгородскую и Курскую области.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Там утверждают, что российские средства ПВО уничтожили ночью четыре якобы украинских БПЛА. Как отметили в ведомстве, "попытки совершить атаки" БПЛА по объектам на территории РФ происходили в течение ночи 4 ноября. Для этого, по словам пропагандистов, применялись беспилотники самолетного типа.

Напомним, ранее, 2 ноября, россияне заявляли, что сбили шесть беспилотников самолетного типа над оккупированным Крымом. А 31 октября россияне утверждали также о попытке "киевского режима" совершить "террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа" по объектам Курской области.

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