В России заявили о "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра": что говорят аналитики США

Американские аналитики опровергают заявления России, что оккупанты якобы полностью захватили Крынки на левом берегу Днепра.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что вблизи Кринок на восточном (левом) берегу Херсонской области 20 февраля продолжались позиционные бои.

На геолокационных кадрах, опубликованных 19 февраля, видно, как украинские силы наносят удар HIMARS по российской мобильной пусковой установке беспилотника "Зал" вблизи Старой Маячки.

Согласно спутниковым фото, известно, что под Крынками действует 81-я добровольческая бригада спецназа РФ.

"Кремль, вероятно, преждевременно заявил о захвате Россией Крынок, чтобы усилить желаемый информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года, хотя Кремль, вероятно, надеется, что российские военные могут не оправдаться", – пояснили в ISW.

Крынки Херсона на карте. ФОТО: DeepState

Напомним, в ОК "Юг" сообщили, как партизаны помогают ВСУ на Левобережье Херсонщины.

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