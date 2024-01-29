В России заявили о "захвате" еще одного села в Харьковской области: в ВСУ прокомментировали

В ВСУ отметили, что командиры принимают тактические решения для сохранения жизни личного состава.

В ВСУ опровергают оккупацию Табаевки Харьковской области на Купянском направлении.

Об этом сказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире Эспрессо.

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"То, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории – все, что смогли захватчики. А с нашей стороны основное – сохранить жизнь военнослужащих", — заметил он.

Фитьо подчеркнул, "если есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, это будет сделано. Командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения для сохранения жизни своего личного состава".

Напомним, 28 января аналитики Deepstate сообщили, что кафиры наступают на Купянском направлении и взяли Табаевку Харьковской области.

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