В России заявили о захвате маленькой деревни в Харьковской области: в ВСУ прокомментировали

До войны в деревне было 5 жилых домов с 45 людьми.
В России утром 21 января заявили об оккупации Крахмального Харьковской области. В ВСУ отметили, что линия фронта постоянно смещается.
Об этом начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона в воскресенье, 21 января.
По его словам, оккупированные несколько сотен метров никак не повлияют на ситуацию, поскольку ситуация динамична. Увлечения Крахмального, в ВСУ уверены, – это явление временное.
"Крохмальное - это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Там было где-то 5 домов. И вот эти 5 домов были разрушены российским агрессором, и соответственно наша цель — сохранить жизнь украинских защитников. Их позиции были перемещены на подготовленные к В настоящее время запасные, где они сейчас держат оборону. Врагу не дают продвигаться дальше и каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет", — сказал он.
Фитьо отметил, что ВСУ не сообщают об отражении 100-200 метров, потому что в этом нет смысла. Однако пропагандисты это показывают как "невероятную победу" на фронте.
"Поэтому метр – два, и они уже кричат, что они, условно, взяли Берлин", – отметили в ВСУ.
Напомним, аналитики Инстита изучения войны и Минобороны РФ заявили, что российские войска захватили село в Харьковской области возле Сватового.
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