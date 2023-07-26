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В России заявили о "захвате" новых сел в Луганской области: в ВСУ прокомментировали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В России заявили о "захвате" новых сел в Луганской области: в ВСУ прокомментировали

В ВСУ ответили, действительно ли потеряли три села в Луганской области / Фото: Associated Press

В ВСУ отметили, что в Луганском направлении тактическая линия не изменилась.

В ВСУ не подтверждают информацию Минобороны РФ о "захвате" трех новых сел Луганской области. Речь идет о таких насленных пунктах, как Надежда, Сергеевка и Новоегоровка.

Об этом сообщил в комментарии CNN представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там не изменилась", – сказал он.

Напомним, во вторник, 25 июля, в Минобороны России заявили о "захвате" своих сел на Луганском направлении. Якобы российские оккупанты продвинулись в Луганской области до 4 километров по фронту и до 2 километров вглубь украинских войск.

Утром 26 июля аналитики DeepStatе обновили карту, на которую якобы российская армия продвинулась возле Кармазиновки и "захватила" села Надежда, Сергеевка и Новоегоровка.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывные "приветы" от ВСУ! На Донецком направлении фронта жарко.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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