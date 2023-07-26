В России заявили о "захвате" новых сел в Луганской области: в ВСУ прокомментировали

В ВСУ отметили, что в Луганском направлении тактическая линия не изменилась.
В ВСУ не подтверждают информацию Минобороны РФ о "захвате" трех новых сел Луганской области. Речь идет о таких насленных пунктах, как Надежда, Сергеевка и Новоегоровка.
Об этом сообщил в комментарии CNN представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там не изменилась", – сказал он.
Напомним, во вторник, 25 июля, в Минобороны России заявили о "захвате" своих сел на Луганском направлении. Якобы российские оккупанты продвинулись в Луганской области до 4 километров по фронту и до 2 километров вглубь украинских войск.
Утром 26 июля аналитики DeepStatе обновили карту, на которую якобы российская армия продвинулась возле Кармазиновки и "захватила" села Надежда, Сергеевка и Новоегоровка.
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