В России подтвердили атаку беспилотников на два военных аэродрома: повреждены самолеты, погибли солдаты

В минобороны РФ сообщили подробности авиаударов по военным аэродромам Дягилево и Энгельс на территории России.

В результате взрывов утром 5 декабря на двух военных аэродромах в Российской Федерации, из которых государство-агрессор наносит удары по территории Украины стратегическими бомбардировщиками, были повреждены два самолета. Несколько российских военных получили ранения, четверо из них – смертельные.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации россиян, атака на аэродромы "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области была совершена "реактивными беспилотниками советского производства".

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Оба военных объекта, на которых базируются самолеты стратегической авиации, расположены почти на 500 км в глубине территории России — примерно на таком же расстоянии от украинской границы расположена российская столица Москва.

"Три военнослужащих ВС РФ, находившиеся на аэродроме ВКС РФ, получили смертельные ранения, еще четверо ранены", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В минобороны РФ назвали эти авиаудары попыткой Украины "сорвать работу российской дальней авиации".

Россияне уверяют, что повреждения двух самолетов были незначительными, у них якобы только повреждена обшивка. Видео последствий атаки, подтверждающего это заявление, по понятным причинам пропагандисты не публикуют.

На российском аэродроме произошел "хлопок"

Напомним, утром 5 декабря стало известно о взрывах на аэродромах возле Рязани и Саратовской области. В последнем случае в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.

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