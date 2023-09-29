В России заявили об "украинской ДРГ" в Брянской области: прошел бой

Жители пограничной с Украиной области РФ сообщают о взрывах и автоматных очередях.

В пятницу, 29 сентября, вблизи поселка Лугового Брянской области РФ раздавались звуки взрывов и стрельбы. Российские пропагандисты сразу сообщили о бое с "украинской ДРГ", которая якобы пересекла государственную границу.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

О количестве "диверсантов" распространяют противоречивую информацию. Некоторые источники сообщают о десяти вооруженных автоматами Калашниковым бойцах, которых заметили российские пограничники. Также пишут о 30 и даже 50 людях, которые появились на территории государства-агрессора.

Россияне сообщают, что "диверсанты" пересекли реку Снов возле Лугового и пытались прорваться к следующему населенному пункту – Каменскому Хутору.

Для российских силовиков в регионе был объявлен общий сбор, некоторые дороги в двух районах Брянской области были перекрыты.

Позже пропагандистские каналы заявили, что якобы "российские военные не допустили прорыв границы", а "украинские диверсанты" покинули территорию РФ после применения против них артиллерии.

Губернатор Брянской области РФ отрицал присутствие вооруженных людей в населенных пунктах и не подтвердил информацию о бое, в который якобы вступили российские войска с "диверсантами". "Начинаем сами нагонять то, чего нет", – неожиданно прокомментировал российский чиновник.

Напомним, в ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты устроили "бавовну" в Московской и Калужской областях.

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