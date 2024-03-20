В России заявляют о захвате нового села возле Авдеевки: аналитики США прокомментировали (карта)

Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к северо-западному краю Первомайской дамбы.
Во вторник, 19 марта, россияне заявили о захвате Орловки на Авдеевском направлении, однако американские аналитики не могут этого подтвердить.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
19 марта Минобороны России заявило, что подразделения Центральной группировки войск захватили Орловку к северо-западу от Авдеевки . 17 марта, но столкнулись с проблемами полной консолидации контроля над населенным пунктом из-за украинских контратак", — говорится в отчете.
Также россияне заявили, что их войска усиливают обстрелы Бердичева (к северу от Орловки и северо-западнее Авдеевки) и Тоненького (южнее Орловки и западнее Авдеевки), а российская авиация якобы наносит постоянные удары бомбами по украинским позициям у этих двух населённых пунктах.
Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западному краю Первомайской дамбы в Первомайском, юго-западнее Авдеевки. Кроме того, аналитики со ссылкой на российские и украинские источники, отмечают, что бои продолжались юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.
Напомним, 18 марта аналитики DeepState сообщали, что оккупанты продвигаются вперед на двух направлениях фронта.
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