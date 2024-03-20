В России заявляют о захвате нового села возле Авдеевки: аналитики США прокомментировали (карта)

Во вторник, 19 марта, россияне заявили о захвате Орловки на Авдеевском направлении, однако американские аналитики не могут этого подтвердить.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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19 марта Минобороны России заявило, что подразделения Центральной группировки войск захватили Орловку к северо-западу от Авдеевки . 17 марта, но столкнулись с проблемами полной консолидации контроля над населенным пунктом из-за украинских контратак", — говорится в отчете.

Также россияне заявили, что их войска усиливают обстрелы Бердичева (к северу от Орловки и северо-западнее Авдеевки) и Тоненького (южнее Орловки и западнее Авдеевки), а российская авиация якобы наносит постоянные удары бомбами по украинским позициям у этих двух населённых пунктах.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западному краю Первомайской дамбы в Первомайском, юго-западнее Авдеевки. Кроме того, аналитики со ссылкой на российские и украинские источники, отмечают, что бои продолжались юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. ФОТО: ISW

Напомним, 18 марта аналитики DeepState сообщали, что оккупанты продвигаются вперед на двух направлениях фронта.

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