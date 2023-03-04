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В России женщину обвинили в госизмене за донаты на ВСУ

В России женщину обвинили в госизмене за донаты на ВСУ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
537
Время на прочтение
1 мин
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В России женщину обвинили в госизмене за донаты на ВСУ

Задержанную приговорили к 2 месяцам.

Лефортовский суд Москвы предъявил обвинения в государственной измене за финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом пишут российские СМИ.

Местную жительницу арестовали на два месяца.

"Прекращена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме предоставления финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, – преступления, предусмотренного статьей 275 УК России", – сообщает ФСБ РФ.

Отмечается, что женщину задержали в Москве при попытке уехать из страны. Имя и другие детали дела не сообщаются.

Напомним, что в России на депутата Самарской областной думы от КПРФ Михаила Абдалкина составили протокол о "дискредитации" армии через опубликованное им видео, на котором коммунист смотрит послание президента Владимира Путина с лапшой на ушах.

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Дата публикации
Просмотры
537
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