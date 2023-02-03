В России значительно замедлилась вербовка наемников в ППК "Вагнер" — британская разведка

В России смешались масштабы программы вербовки заключенных в ПИК "Вагнер" - по сравнению с пиковым периодом, который был летом осенью 2022-го.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Значительная напряженность между "Вагнером" и Министерством обороны России проявляется публично. Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, отчасти ответственна за сокращение предложения осужденных", — говорится в отчете.

Британские разведчики отмечают, что, по данным российской Федеральной службы исполнения наказаний по состоянию на 31 января 2023-го, в стране насчитывается 433 тыс. заключенных. Эти цифры свидетельствуют о сокращении на 6 тыс. заключенных с ноября 2022-го. Между тем данные ФСИК указывают, что с сентября по ноябрь 2022-го количество осужденных сократилось на 23 тыс.

"Вербовка "Вагнера", вероятно, была основным фактором, способствовавшим этой тенденции", — отмечают в разведке Британии.

Также в отчете отмечают, что неподтвержденные данные от украинских военных свидетельствуют о том, что РФ уже не так полагается на атаки "вагнеровцев" в стиле "живой волны" в ключевых секторах.

Напомним, советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что у российского олигарха, владельца ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина "хватит людей на 6-9 месяцев", если сохранится нынешняя система "утилизации вагнеровцев".

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