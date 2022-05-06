В российских больницах лежат сотни раненых и убитых оккупантов — Генштаб

В российских больницах лежат сотни раненых и убитых оккупантов — Генштаб

Россия продолжает терять сотни и тысячи своих военных в Украине.

Так, только в больнице Ростовской области в настоящее время находятся около 800 раненых и 200 погибших находятся.

Об этом 6 мая сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам российской федерации, находится до 800 раненых и 200 тел погибших военнослужащих противника", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне продолжают штурмовать "Азовсталь" и пытаются взять под контроль Воеводовку и Рубежное.

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