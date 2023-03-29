В российских магазинах начали продавать украденный в Украине чернозем (фото)

Один из российских торговых центров начал продавать украинскую землю, но спустя некоторое время снял с продажи "товар".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В рекламном объявлении россияне написали: "С радостью сообщаем о начале продаж украинского чернозема в нашем торговом центре".

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Также в сообщении отмечается, что россиянам предлагают покупать высококачественный украинский чернозем, который тщательно проверили на наличие вредных веществ.

"После проведения всех исследований можем с уверенностью сказать, что благодаря свойствам украинского чернозема Ваши растения будут здоровыми и быстрорастущими", — говорится в сообщении.

Отметим, что таким образом россияне попали под свой миф, который активно насаждали во времена СССР. Согласно ему, немецкие нацисты во время Второй мировой войны якобы вывозили из Украины чернозем. О вывозе украинского чернозема в Германию говорили многие вроде бы "очевидцы". Однако ни в одном исследовании, основанном на основательных нацистских архивах, о вывозе из Украины чернозема речь не идет.

Фото: Цензор.нет

Напомним, ранее сообщалось, что главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев не сильно разбирается в истории Украины. Он назвал земли Ивано-Франковска "исторически русскими" и призвал Путина их захватить.

Также мы информировали, что глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил россиян с жертвами Холокоста, а политику США — с действиями Гитлера.

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