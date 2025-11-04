В российских пабликах нервничают: над Черным морем кружит американский самолет-разведчик

Реклама

В нейтральном воздушном пространстве над Черным морем замечен американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37. Как пишут российские паблики, он кружится между Севастополем и Сочи, вызывая беспокойство у российских пользователей.

По данным Telegram-каналов, стратегический самолет вылетел примерно пять часов назад из базы ВВС США Милденхолл (RAF Mildenhall), расположенной в британском графстве Саффолк. После этого он пролетел над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, а затем вышел в воздушное пространство над акваторией Черного моря.

Ранее, 26 октября, этот самолет уже фиксировали в этом районе, тогда как наблюдения осуществляли преимущественно американские беспилотники RQ-4 Global Hawk.

В российских пабликах называют такие полеты провокационными и заявляют о росте активности НАТО в регионе.

Boeing RC-135U Combat Sent – стратегический самолет радиоэлектронной разведки, используемый ВВС США для обнаружения, идентификации и анализа радиолокационных систем потенциального противника. Машина способна вести перехват сигналов на больших расстояниях, собирая данные о системах ПВО и связях. Самолет может быть в воздухе более 12 часов без дозаправки и является частью глобальной сети наблюдения США.

Тем временем российский военный самолет, связанный с ППК "Вагнер", приземлился в Венесуэле .