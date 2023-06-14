В российских ракетах в Одессе были составляющие западного производства: У Зеленского сетуют на "дыры" в санкциях

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ракетах, которыми в ночь на 14 июня был нанесен удар по Одессе, обнаружены составляющие западного производства.

Об этом он написал в своем Twitter.

Подоляк подчеркнул, что все ракеты, которыми государство-агрессорка атаковало Одессу, были изготовлены уже в 2023 году.

“Во всех без исключения мы находим микроэлектронику западного производства, поставляемую частными компаниями в Россию через третьи страны в обход санкционных ограничений. Вопрос: может, пора прикрыть очевидные лазейки и дыры в санкционных пакетах?” — задает риторический вопрос советник главы ОП.

Михаил Подоляк указал на недопустимость ситуации, когда происходит поставка важных деталей в ракеты стране-агрессору одновременно с поиском ракет для украинской ПВО.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России до сих пор есть возможности получать критические компоненты для производства ракет, которые созданы компаниями из разных стран мира, в частности, компаниями из некоторых стран-союзниц Украины. В частности, в ракетах, которыми оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, были детали из дружественных в Украину государств.

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