В российских тюрьмах начали вербовать женщин в ЧВК "Вагнера"

Российское общество уже воспринимает зэков как своих героев

В террористическую ЧВК "Вагнера" начали вербовать женщин, отбывающих наказание в российских тюрьмах.

Об этом сообщила руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, передает Lrt.Lt.

В сообщении указывается, что теперь представители "вагнеровцев" начали вербовать в российские тюрьмы даже женщин.

"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", — рассказала Романова.

Также она добавила, что еще с начала полномасштабной войны организация "Русь сидящая" получала письма от женщин из российских тюрем, в которых они просили помочь их отправке на войну.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин испугался влияния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чечни Рамзана Кадырова, поэтому решил убрать их с информационного поля.

Кроме того, мы ранее информировали, что мобилизованные россияне говорят о значительных потерях на линии фронта, где они сидят в окопах, ожидая прилетов.

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