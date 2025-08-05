Шахед

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В российских ударных дронах обнаруживают индийские компоненты, необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности шахед/герань. Необходимо лишить россиян возможности получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев. Также покупка российских энергоресурсов — это финансирование войны, которое не способствует миру», — написал Ермак в Telegram 5 августа.

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К сообщению руководитель ОП прикрепил статью Hindustan Times, в которой ознакомленные источники сообщили, что Украина официально подняла перед правительством Индии и Европейским Союзом вопрос об обнаружении электронных компонентов, изготовленных или собранных фирмами в Индии, на беспилотниках иранского производства, используемых российскими вооруженными силами.

Напомним, ранее мы писали о том, что ТСН.ua выяснил, чем опасны реактивные дроны «Шахед», которые начала применять Россия и смогут ли они добраться до западных регионов Украины.