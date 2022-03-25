У российских войск заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования – источник в Пентагоне

Кроме того, в 20-60% ракеты не долетают до целей или просто не взрываются.

В США оценили, что у российских войск заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования и оккупанты пытаются сохранить этот запас.

Об этом пишет СNN со ссылкой на источник в Минобороны США.

В то же время, крылатые ракеты воздушного базирования РФ демонстрируют высокую частоту отказов при запуске. Источник в Пентагоне уточнил, что отказ в системе наведения российских высокоточных боеприпасов колеблется в диапазоне от 20 до 60% в зависимости от типа оружия и задачи. То есть ракета не долетает до цели или взрывается при падении в 20-60% случаев.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в течение 24 марта российские войска пытались наносить отдельные воздушные удары по территории Украины, но их интенсивность стала гораздо меньше, чем во все предыдущие дни.