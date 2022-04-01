В российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео)

Что привело к возгоранию, пока неизвестно.
В российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишут РосСМИ.
Информацию о пожаре на нефтебазе подтвердил мэр Белгорода Антон Иванов в своем телеграмме-канале.
"На нефтебазе в городе Белгород — пожар. Все экстренные службы выехали на ликвидацию. Я тоже выезжаю на место. Буду информировать", — написал он.
Что привело к возгоранию, неизвестно.
В сети уже появились фото и видео пожара.
Напомним, что 29 марта в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.