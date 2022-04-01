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В российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео)

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В российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео)

truexanewsua

Что привело к возгоранию, пока неизвестно.

В российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пишут РосСМИ.

Информацию о пожаре на нефтебазе подтвердил мэр Белгорода Антон Иванов в своем телеграмме-канале.

"На нефтебазе в городе Белгород — пожар. Все экстренные службы выехали на ликвидацию. Я тоже выезжаю на место. Буду информировать", — написал он.

Что привело к возгоранию, неизвестно.

© Труха
Труха

В сети уже появились фото и видео пожара.

Напомним, что 29 марта в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.

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