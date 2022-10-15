В российском МИД заговорили о переоборудовании белорусских Су-25 под ядерное оружие

Оккупанты объясняют такие действия возможным "продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток".
Заместитель председателя российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и переоборудовает часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.
Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носителе ядерного оружия предполагается", – заявил он.
Такие действия Воронцов обосновал возможным "продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток".
"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", – сказал представитель делегации. .
При этом он добавил, что РФ в настоящее время "не предполагает ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать подобные боезаряды по белорусской территории".
Ядерный удар: шантаж или реальная угроза
Напомним, 29 сентября издание CNN со ссылкой на разведданные США сообщило, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Ранее в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.
Советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Путин может применить ядерное оружие с территории Беларуси, чтобы потом всю ответственность за преступление переложить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
А российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал три причины, почему Путин не отважится применить ядерное оружие против Украины.
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