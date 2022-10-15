В российском МИД заговорили о переоборудовании белорусских Су-25 под ядерное оружие

Заместитель председателя российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия передаст Беларуси комплексы Искандер-М двойной оснастки и переоборудовает часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передача Беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носителе ядерного оружия предполагается", – заявил он.

Такие действия Воронцов обосновал возможным "продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток".

"В частности, в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах", – сказал представитель делегации. .

При этом он добавил, что РФ в настоящее время "не предполагает ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать подобные боезаряды по белорусской территории".

Ядерный удар: шантаж или реальная угроза

Напомним, 29 сентября издание CNN со ссылкой на разведданные США сообщило, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Ранее в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что Путин может применить ядерное оружие с территории Беларуси, чтобы потом всю ответственность за преступление переложить на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

А российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал три причины, почему Путин не отважится применить ядерное оружие против Украины.