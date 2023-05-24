В российском Минобороны заявили, что Украина якобы атаковала их корабль беспилотными катерами

В Министерстве обороны РФ заявили, что утром 24 мая Украина якобы атаковала разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота.

Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

Там утверждают, что в 5:30 ВСУ якобы предприняли попытку атаковать корабль "Иван Хурс" тремя "беспилотными быстроходными катерами". Этот корабль, по информации Минобороны РФ, выполняет задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.

В России говорят, что все беспилотные катера они уничтожили, а корабль якобы и дальше "продолжает выполнение поставленных задач".

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что на Черноморском флоте происходит определенная передислокация, оккупанты вывозят из Севастопольских бухт.

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