Атака ВСУ: в российском Орле продолжает гореть нефтебаза

Спасатели до сих пор не могут укротить огонь.

На нефтебазе "Стальной конь" в российском Орле продолжается масштабный пожар после атаки ВСУ.

Об этом сообщают местные паблики.

Попавшее в сеть видео показывает, как пламя охватывает территорию объекта. Очевидцы сообщают, что спасатели до сих пор не могут укротить огонь.

Напомним, по информации Генштаба Украины, атака была совершена подразделениями Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны.

Линейно-производственная диспетчерская станция "Стальной конь" является важным элементом российского военно-промышленного комплекса, поставляющего нефтепродукты для армии РФ.

В российском Орле после атаки ВСУ продолжает гореть нефтебаза

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