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В российском плену находятся около 700 украинских военных — Верещук

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В российском плену находятся около 700 украинских военных — Верещук

Среди гражданского населения в плену находятся более 500 женщин.

Около 700 военнослужащих Украины и более 1000 гражданских жителей находятся в плену России.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Более тысячи гражданских в плену у россиян, более пятисот – это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить безо всяких условий наших гражданских людей", — сказала она.

По ее словам, количество пленных армии РФ в Украине составляет около 700 человек.

Верещук подчеркнула, что россияне полностью не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с пленными.

Напомним, Зеленский назвал примерное число погибших в ВСУ с начала войны.

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