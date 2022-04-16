В российском плену находятся около 700 украинских военных — Верещук

Среди гражданского населения в плену находятся более 500 женщин.
Около 700 военнослужащих Украины и более 1000 гражданских жителей находятся в плену России.
Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Более тысячи гражданских в плену у россиян, более пятисот – это женщины. Мы не будем обменивать военных на гражданских, ведь это запрещено Женевской конвенцией. Мы требуем отпустить безо всяких условий наших гражданских людей", — сказала она.
По ее словам, количество пленных армии РФ в Украине составляет около 700 человек.
Верещук подчеркнула, что россияне полностью не соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с пленными.
Напомним, Зеленский назвал примерное число погибших в ВСУ с начала войны.
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