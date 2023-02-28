В российском плену скончался защитник из Кировоградщины

Мужчина умер в феврале, ему было 53 года.

В российском плену скончался защитник Украины Юрий Гориславец, родом из города Александрия Кировоградской области.

Об этом "Суспільному" сообщил глава Александрийской общины Сергей Кузьменко.

Мужчина находился в плену на территории Луганской области. Умер в феврале, ему было 53 года. У защитника остались мать и дочь.

По словам Сергея Кузьменко, о времени, месте прощания и захоронения военного сообщат дополнительно.

Напомним, российский сапер Константин Ефремов из Владикавказа, воевавший на оккупированной части Запорожской области, а после возвращения с войны сбежавший в Мексику, рассказал о жутких пытках украинских военнопленных.

У меня сердце крается. "Тайра" о пленных украинцах и работе фонда

Читайте также: