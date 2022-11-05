В российской армии через полгода может полностью закончиться военная техника: прогноз эксперта

У оккупантов уже возникли даже проблемы с военной техникой, переданной Беларусью.

Военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что российская армия в ближайшие полгода столкнется с полным отсутствием тяжелой техники.

Об этом эксперт заявил в эфире проекта "Freeдом".

Он пояснил, что ВСУ на сегодняшний день уничтожают в два-три раза больше военной техники оккупантов, чем россияне успевают восстанавливать на заводах. Так что в РФ постоянно продолжается отрицательное сальдо по количеству техники.

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Свитан также сообщил, что россияне снимают с хранения старую военную технику, пытаются нарастить ей броню и отправляют на войну против Украины.

"После введения санкций в РФ скорость воспроизводства и производства новой техники уменьшилась вдвое, хотя они и увеличили количество смен до трех в сутки. Сейчас они заточены под подъем старой техники, которая есть на хранении", – рассказал военный эксперт.

Он обратил внимание, что именно поэтому Россия начала снимать с хранения тяжелую технику в Беларуси.

"Белорусы практически всю свою технику уже передали россиянам. Она отлично горит на рубежах нашей Родины. Поэтому в ближайшие полгода россияне точно столкнутся с полным отсутствием тяжелой техники как таковой", – прогнозирует Свитан.

По его оценкам, в таком случае страна-агрессор обратится к своим немногочисленным союзникам с просьбой о новой военной технике.

Проблемы с техникой у РФ

Напомним, ранее эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Россия ежедневно теряет большое количество техники, и ей будет трудно изготовить довоенные объемы. Россияне еще могут производить новую технику, однако уже в значительно меньшем количестве и не модернизированного образца. Пока РФ использует в основном расконсервированную технику, 30-40% которой – непригодна для использования.

А в середине октября появился анализ американской разведки, свидетельствующий о том, что введенные против России санкции резко ограничили ее способность пополнять запасы боеприпасов, которые используются в войне против Украины.

Заметим, что в войне в Украине Россия потеряла вдвое больше самолетов, чем за время войны в Афганистане: 278 против 118.

Что касается ситуации с вооружением, то с ним России, кроме Беларуси, помогает Иран. Так, 5 ноября немецкие СМИ сообщили, что в Москву прибыл иранский самолет с новой партией дронов-камикадзе и, вероятно, ракетами.

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