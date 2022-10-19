В российской армии теряется управляемость на всех уровнях – разведка Британии.

На тактическом уровне у российской армии обостряется нехватка способных младших офицеров.

Основные элементы управления российской армией становятся все более недееспособными после восьми месяцев полномасштабной войны против Украины. Так, в РФ уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших вторжением в феврале.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщило Минобороны страны в Сети 19 октября.

На тактическом уровне у российской армии обостряется нехватка способных младших офицеров. Они необходимы для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

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В разведке обратили внимание на стрельбу на полигоне в Белгородской области. Там 15 октября однополчанин расстрелял 11 российских военных после оскорбительных комментариев офицера относительно новобранцев из этнических меньшинств.

"Плохое командование низшего звена, вероятно, усиливает низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских войск", – отмечается в заявлении.

В британской разведке также сообщили об увольнении четырех из пяти генералов, непосредственно командовавших силами вторжения РФ в феврале 2022 года. Замена этих генералов мало что сделала для улучшения боевых характеристик России.

"Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба", — оценили в британском Минобороны.

Напомним, что Россия активно пытается забрать из украинского плена в основном офицеров и пилотов, проинформировал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Заметим, по данным аналитиков американского Института изучения войны, из-за неравноправного введения мобилизации в России возникают социальные разрывы, побуждающие информационное пространство в стране к дальнейшей маргинализации сообществ этнических меньшинств.

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