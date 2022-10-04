В российской "грозе злобного НАТО" в пятый раз сменился военачальник: Арестович объяснил причину

Очередное изменение военного руководства Западного военного округа РФ свидетельствует о высокой степени хаоса в высшем российском военном руководстве.
Назначение новым командующим Западным военным округом РФ генерал-майора Романа Бердникова стало уже пятой сменой военачальника за последние семь месяцев, то есть с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
Военный эксперт и советник ОП Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным назвал это событие признаком хаоса среди военно-политического руководства страны-агрессора.
"Меняется пятый командующий за 7 месяцев в Западном военном округе, в этой "грозе злобного НАТО", которая должна танковой армией идти до Ла-Манша и защищать Москву от нападения западной "орды". Это показывает степень хаоса в высшем российском военно-политическом руководстве", – подчеркнул он.
По словам эксперта, это показывает, что Российскую Федерацию шатает и вскоре "расшатает совсем".
Размышляя о реакции российских высокопоставленных армейских чинов на такую "чехарду" в руководстве ЗВО, Арестович заметил наличие признаков раскола среди российских военных, который со временем, когда количество перерастет в качество, ускорит процесс этого "расшатывания".
Кстати, Марк Фейгин уточнил, что новый командующий ЗВО РФ генерал-майор Бердников является выпускником Киевского суворовского военного училища в 1991 году и имеет опыт боевых действий в Сирии.
Напомним, ранее командующий российским Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на Сумы и Чернигов.
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