В Россию из Ирана прибыл новый грузовой борт: что известно

Вечером 10 января, в агрессорку России из Ирана прибыл новый грузовой борт. Речь может идти о поставках беспилотников Shahed и запчастей к ним. Так что запуски вражеских дронов-камикадзе, вероятно, будут продолжаться.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, прибытие борта из Тегерана в Москву может свидетельствовать о продлении поставок как самих беспилотников, так и запчастей к ним.

"Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается. Это значит, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными, скорее всего, из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода", — рассказала Гуменюк.

Вместе с тем, отмечает Гуменюк, точечные удары по Украине не прекращаются. Россияне используют дроны даже в минимальном количестве.

"Террор продолжается и попытка врагом держать в напряжении системы противовоздушной обороны, очевидно, свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться, расслабляться рано", — отмечает представитель ВСУ.

Напомним, издание Sky News со ссылкой на источник в сфере безопасности сообщило, что Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине. Дальность полета нового Shahed-107 – до 1500 км. Он будет оснащен трансмиттером для передачи видео.

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