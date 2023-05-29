В Россию прибыла новая партия иранских дронов-камикадзе: эксперт оценил риски

В Россию прибыла новая партия иранских дронов-камикадзе. В частности, об этом свидетельствуют массированные обстрелы Украины.

Мнение об этом сегодня, 29 мая, в эфире телеканала FREEДОМ высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

По его словам, об этом сообщают наши друзья-партнеры из района Каспийского моря, которые отслеживают движение судов на север-юг на Каспии, о том, что, возможно, будут массированы налеты беспилотниками.

"Но враг и ракетные обстрелы продолжает. Тоже очевидно, и было прогнозировано, к сожалению. Изменилось программное обеспечение поставляемых РФ иранских беспилотников. Наши военные будут еще изучать те части сбитых беспилотников, которые мы получили в свое распоряжение", — говорит эксперт.

В частности, речь идет о том, что изменилось программное обеспечение для этих дронов, которое позволяет более маневренный полет.

"Собственно это зависит от того, как взаимодействует система самого беспилотника со спутниковым сигналом, насколько точная передача координат в пространстве. Вот эти вопросы совершенствуются и используются несколько систем наведения по спутнику и, возможно, системы самонаведения даже. В общем, вражеская техника становится сложнее", – сказал Лакийчук.

Он также отметил, что получение Россией такого количества беспилотников свидетельствует о том, что РФ что-то передает Ирану вместо дронов.

Напомним, Россия увеличила частотность ударов по Украине, пытаясь уничтожить объекты, где хранятся боеприпасы, военная техника. Таким образом, они хотят повлиять на контрнаступление ВСУ.

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