В Ростове-на-Дону начали новое судилище над "азовцами" — видео

В Ростове-на-Дону россияне 27 сентября начали новое судилище над защитниками Мариуполя из полка "Азов".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"24 героя россияне будут приговаривать к пожизненному заключению только за то, что они защищали свою (нашу) страну. Им инкриминируют ст. 278 ("насильственный захват власти") и ст. 205.5 ("участие в террористической организации") Уголовного кодекса РФ", — говорится в сообщении.

Андрющенко подчеркнул, что это прямой и откровенный ответ путинского режима на начатые слушания в Гаагском международном уголовном суде, где сегодня опросили похищенных из Мариуполя детей, которых удалось вернуть.

"Искренне надеюсь на огласку. Потому что ничего другого Россия не боится. Но огласка до сих пор работает", — резюмировал он.

Напомним, в России 14 июня состоялся "суд" над военнопленными из "Азова", которые защищали Мариуполь и попали в российский плен в мае 2022 года.

Российские власти признали "Азов" террористической группировкой. Украинских военнопленных в РФ обвиняют в причастности к террористической организации и участии в акциях по свержению пророссийских властей в Донецкой области.

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