В Ростове подбитым оккупантам, штурмовавшим Авдеевку, отказали в лечении — Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по местам сосредоточения живой силы и техники армии агрессорки России. В частности, подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса".

Об этом сообщили 17 сентября в сводке Генштаба ВСУ.

Представители этого батальона незаконного вооруженного формирования принимали участие в штурме населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Впрочем, раненым оккупантам после эвакуации в Ростов-на-Дону было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале. Они ведь не имеют статуса регулярного военного формирования.

За прошедшее ВСУ поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, три опорных пункта, тылового пункта управления и две позиции зенитных ракетных комплексов. Также Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили один самолет Су-24, три крылатых ракеты и один БПЛА врага.

Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 17 сентября.

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