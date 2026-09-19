ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
800
Время на прочтение
1 мин

В Ростове уничтожены российские самолеты и вертолеты: появились спутниковые фото

OSINT-аналитики показали спутниковые снимки потрясенной российской авиации.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Авиация РФ.

Авиация РФ. / © Associated Press

Ночью против 17 сентября ВСУ уничтожили два российских вертолета и два самолета во время атаки по аэродрому в Ростове.

Об этом заявили украинские OSINT-аналитики.

На кадрах, опубликованных проектом «КиберМука», видны российские вертолеты Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26, пораженные на аэродроме «Ростов-Центральный».

«В результате атаки на аэропорт „Ростов-Центральный“ зафиксировано полное уничтожение двух вертолетов Ми-8, Ан-12 и Ан-26», — говорится в сообщении.

Атака на аэропорт «Ростов-Центральный».

Атака на аэропорт «Ростов-Центральный».

Атака на аэропорт «Ростов-Центральный».

Атака на аэропорт «Ростов-Центральный».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «выбила» несколько бортов на аэродроме в Ростове. По его словам, подразделения СБУ провели операцию и поразили шесть единиц российской авиации. По его словам, под удар попали Ан-12, два Ан-26 и три вертолета.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie