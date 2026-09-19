В Ростове уничтожены российские самолеты и вертолеты: появились спутниковые фото

Авиация РФ. / © Associated Press

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Ночью против 17 сентября ВСУ уничтожили два российских вертолета и два самолета во время атаки по аэродрому в Ростове.

Об этом заявили украинские OSINT-аналитики.

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На кадрах, опубликованных проектом «КиберМука», видны российские вертолеты Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26, пораженные на аэродроме «Ростов-Центральный».

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«В результате атаки на аэропорт „Ростов-Центральный“ зафиксировано полное уничтожение двух вертолетов Ми-8, Ан-12 и Ан-26», — говорится в сообщении.

Атака на аэропорт «Ростов-Центральный».

Атака на аэропорт «Ростов-Центральный».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «выбила» несколько бортов на аэродроме в Ростове. По его словам, подразделения СБУ провели операцию и поразили шесть единиц российской авиации. По его словам, под удар попали Ан-12, два Ан-26 и три вертолета.

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