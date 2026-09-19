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В Ростове уничтожены российские самолеты и вертолеты: появились спутниковые фото
OSINT-аналитики показали спутниковые снимки потрясенной российской авиации.
Ночью против 17 сентября ВСУ уничтожили два российских вертолета и два самолета во время атаки по аэродрому в Ростове.
Об этом заявили украинские OSINT-аналитики.
На кадрах, опубликованных проектом «КиберМука», видны российские вертолеты Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26, пораженные на аэродроме «Ростов-Центральный».
«В результате атаки на аэропорт „Ростов-Центральный“ зафиксировано полное уничтожение двух вертолетов Ми-8, Ан-12 и Ан-26», — говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «выбила» несколько бортов на аэродроме в Ростове. По его словам, подразделения СБУ провели операцию и поразили шесть единиц российской авиации. По его словам, под удар попали Ан-12, два Ан-26 и три вертолета.