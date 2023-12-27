В Ростовской и Белгородской области раздавались взрывы: россияне пожаловались на атаку БПЛА

В оборонном ведомстве страны-террористки по традиции налет БПЛА назвали "террористической атакой".

В Ростовской и Белгородской области РФ в ночь на 27 декабря звучали взрывы. Власти России поплакались на атаку беспилотников.

Об этом пишут российские СМИ.

Также читайте Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Губернатор Ростовской области России заявляет, что над областью в ночь на среду сбит БПЛА.

"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", – написал он в Telegram.

В Министерстве обороны РФ также прокомментировали атаку беспилотников. В оборонном ведомстве страны-террористки по традиции налет БПЛА назвали "террористической атакой" и заявили об "убытии".

"В минувшую ночь пресечены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа объектами на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 декабря РФ выпустила по Украине почти 50 дронов. В Воздушных силах сообщили о результатах ущерба.

Читайте также: