В Ростовской и Белгородской области раздавались взрывы: россияне пожаловались на атаку БПЛА

В оборонном ведомстве страны-террористки по традиции налет БПЛА назвали "террористической атакой".
В Ростовской и Белгородской области РФ в ночь на 27 декабря звучали взрывы. Власти России поплакались на атаку беспилотников.
Об этом пишут российские СМИ.
Губернатор Ростовской области России заявляет, что над областью в ночь на среду сбит БПЛА.
"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", – написал он в Telegram.
В Министерстве обороны РФ также прокомментировали атаку беспилотников. В оборонном ведомстве страны-террористки по традиции налет БПЛА назвали "террористической атакой" и заявили об "убытии".
"В минувшую ночь пресечены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа объектами на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 27 декабря РФ выпустила по Украине почти 50 дронов. В Воздушных силах сообщили о результатах ущерба.
Читайте также: