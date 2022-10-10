В Ростовской области разбился еще один военный самолет, пилот погиб

Вчера, 9 октября, также сообщалось об аварии военного самолета.

Сегодня, 10 октября, в Ростовской области России разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет, также погиб пилот.

Об этом сообщает Telegram-канал Медуза — LIVE.

По данным канала, самолет вылетел с аэродрома воинской части 75 391 на боевой вылет. Он потерпел крушение в поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Причины выясняются.

Напомним, вчера стало известно, что в Ростовской области разбился военный самолет Су-24, якобы предназначавшийся для учебных полетов.

Напомним, Воздушные силы ВСУ сбили 2 вражеских дрона-камикадзе, самолет и авиационную управляемую ракету.

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