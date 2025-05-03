В Ростовской области РФ и оккупированной Керчи есть "прилеты" — что случилось (видео)

Атака на РФ / © ТСН.ua

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Во временно оккупированной Керчи в ночь на 3 мая 2025 года прогремели взрывы .

Об этом информируют мониторинговые каналы.

Также вроде бы стреляет российская ПВО, сообщают очевидцы.

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Уже насчитали 7 взрывов.

К тому же взрывы слышны в Краснодарском крае и Ростовской области. ПВО сбивает воздушные цели. Предварительно один из БПЛА попал по жилому дому.

© из соцсетей

Местные жители рассказали SHOT, что в поселке Целина Ростовской области БПЛА упал на жилой дом.

Позже очевидцы уточнили, что в результате падения обломков БПЛА вспыхнула крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуированы двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой. Предварительно пострадавших нет.

© из соцсетей

Позже стало известно, что беспилотники атаковали шесть населенных пунктов в Ростовской области.

Также очевидцы утверждают, что ПВО активно работает над городом Славянск-на-Кубани. Видны яркие вспышки в небе. Было слышно не менее пяти взрывов. Пока официальной информации пока нет.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским. Эта позиция основывается на Конституции и международном праве.